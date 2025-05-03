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İstanbul'da 1 Mayıs provokatörlerine tutuklama

İstanbul'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü provoke ederek örgütsel propaganda amacında oldukları belirlenen sol terör örgütlerine yönelik operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı.

AA3 Mayıs 2025 Cumartesi 07:28 - Güncelleme:
İstanbul'da 1 Mayıs provokatörlerine tutuklama
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan çalışmalarda, sol terör örgütlerinin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü istismar ederek örgütsel propaganda amacında oldukları, bu kapsamda yasaklanmasına rağmen Taksim Meydanı ve civarına toplanma çağrısında bulunduklarının belirlenmesi üzerine gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülüp savcılığa çıkarılan 71 şüpheliden 18'i tutuklama, 53'ü ise adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 7 şüphelinin tutuklanmasına, 64 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

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