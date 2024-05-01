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İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, çöp konteynerleri de kaldırıldı.

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 07:43 - Güncelleme:
İstanbul'da 1 Mayıs tedbirleri! Taksim'e çıkan yollar trafiğe kapatıldı
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İstanbul Valiliği tarafından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla alınan önlemler kapsamında; sabah erken saatlerde Taksim Meydanı'na çıkan yollar trafiğe kapatıldı. Meydana çıkan cadde ve sokaklarda araç parkına izin verilmezken, Taksim, Şişhane, Kabataş, Mecidiyeköy, Şişli, Saraçhane, Beşiktaş Meydanı ve Dolmabahçe'de otoparklarda bulunan park halindeki araçlar kaldırıldı. Beşiktaş, Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Kadıköy'de ise çöp konteynerleri kaldırılırken, taş ve bunun gibi maddeler temizlendi. Tedbir alınan alanlarda belediyelere ait araç ve personelin bulunmasına da izin verilmedi.

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