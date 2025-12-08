İSTANBUL 10°C / 7°C
8 Aralık 2025 Pazartesi
İstanbul'da 10 ilçede sular kesilecek

İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın Eyüpsultan, Kağıthane, Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Bağcılar, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Bayrampaşa'da su kesintisi yapılacak

AA8 Aralık 2025 Pazartesi 13:06
İstanbul'da 10 ilçede sular kesilecek
İstanbul'da enerji dağıtım merkezinde yapılacak çalışmalar nedeniyle yarın 10 ilçeye 4 saat su verilemeyecek.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan açıklamaya göre, İSKİ Genel Müdürlük Yerleşkesi'nin elektrik ihtiyacını karşılayan enerji dağıtım merkezinde revizyon çalışmaları gerçekleştirilecek.

Çalışmalar kapsamında, yarın 10.00 ila 14.00 saatleri arasında 10 ilçeye su verilemeyecek.

Su alamayacak bölgeler şu şekilde:

"Eyüpsultan'da Yeşilpınar, Akşemsettin, Karadolap, Çırçır, Alibeyköy, Güzeltepe, Emniyettepe, Esentepe, Sakarya, Mithatpaşa, Mimar Sinan (Kemerburgaz), Göktürk Merkez, Çiftalan, Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahalleleri.

Kağıthane'de Nurtepe, Merkez, Hürriyet, Çağlayan, Gürsel, Talatpaşa, Mehmet Akif Ersoy, Hamidiye, Yahya Kemal, Harmantepe, Gültepe, Emniyet Evleri, Orta Bayır ve Telsizler mahalleleri.

Beyoğlu'nda Örnektepe, Sütlüce, Halıcıoğlu, Piri Paşa, Fetihtepe, Piyalepaşa, Kaptanpaşa, Kulaksız, Kadı Mehmet Efendi, Kocatepe, Bülbül, Çukur, Şehit Muhtar, Bostan, Kalyoncu Kulluğu, Hüseyinağa, Kamer Hatun, Asmalımescit, Tomtom, Evliya Çelebi, Şahkulu, Hacımimi, Bereketzade, Müeyyedzade, Gümüşsuyu, Cihangir, Katip Mustafa Çelebi, Kuloğlu, Firuzağa, Kılıçali Paşa, Pürtelaş Hasan Efendi, Hacıahmet, Yenişehir, İstiklal ve Ömer Avni mahalleleri.

Şişli'de Kaptanpaşa, Halil Rıfat Paşa, Mahmut Şevket Paşa, İnönü, Eskişehir, Paşa, Yayla, Ergenekon, Harbiye, Feriköy, Halide Edip Adıvar, Merkez, Cumhuriyet, Duatepe, Bozkurt, 19 Mayıs, Meşrutiyet, Halaskargazi ve Teşvikiye mahalleleri.

Beşiktaş'ta Muradiye ve Vişnezade mahalleleri.

Esenler'de Birlik, Kazım Karabekir, Menderes, Fevzi Çakmak, Tuna ve Oruçreis mahalleleri.

Bağcılar'da Kemalpaşa ve Fevzi Çakmak mahalleleri.

Gaziosmanpaşa'da Barbaros Hayrettin Paşa, Karadeniz, Karayolları, Yeni ve Hürriyet mahalleleri.

Sultangazi'de Esentepe, Gazi, 50. Yıl, Uğur Mumcu ve Sultançiftliği mahalleleri.

Bayrampaşa'da Cevatpaşa ve Yıldırım mahalleleri."

