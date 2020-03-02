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İstanbul'da 10 numara yağ operasyonu: 8 gözaltı

SANAYİ sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getiren 8 şüpheli İstanbul'da düzenlenen 6 ayrı operasyonla gözaltına alındı.

DHA02 Mart 2020 Pazartesi12:30 - Güncelleme: 02 Mart 2020 Pazartesi 12:30

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin sanayi sitelerinden topladıkları atık yağları akaryakıt haline getirdikleri ve depoladıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri, 11 ve 17 Şubat günleri arasında Bahçelievler, Küçükçekmece, Ataşehir, Ümraniye ve Sultanbeyli'deki adreslere 6 ayrı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda "10 Numara Yağ" olarak bilinen 81 bin 500 litre kaçak akaryakıt ile akaryakıtın taşındığı kamyonet ele geçirildi. Operasyonlarda yakalanan Muhammet E. (35), İshak Ş. (47), Hasan Hüseyin E. (20), Sait İ. (48), Nebi G. (35), Mustafa A. (45), Ferdi O. (38), Mustafa Ç. (47) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler "5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçundan adliyeye sevk edilirken, adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi.

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