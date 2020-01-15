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  • İstanbul'da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Sahte para operasyonunda FETÖ'cüler çıktı. Zanlılardan birinin komiserlikten ihraç edildiği ortaya çıktı.

15.01.2020  10:29 - Güncelleme: 15.01.2020  10:53

Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı

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