İstanbul'da 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Şube ekiplerinin Kağıthane ve Sarıyer'de düzenlediği operasyonda 127 milyon 500 bin sahte ABD doları ele geçirildi. Sahte para basımında kullanılan matbaa makinelerine el konulurken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Sahte para operasyonunda FETÖ'cüler çıktı. Zanlılardan birinin komiserlikten ihraç edildiği ortaya çıktı.
15.01.2020 10:29 - Güncelleme: 15.01.2020 10:53
Putin ile Bush'un birlikte dans ettiği görüntüler ortaya çıktı