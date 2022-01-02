Yarınki hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu!

2 Ocak 2022 Pazar 11:10 - Güncelleme: 2 Ocak 2022 Pazar 11:10

Meteoroloji'nin yayınladığı hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklığı 10-12 derece arası olacak. Ocak ayının ilk haftasında girerken kış mevsimi iyiden iyiye etkisini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı yarınki hava durumu raporunda sağanak ve kar yağışı uyarısı yapılırken 5 il için sarı kodlu uyarı geldi. Peki Yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bölgeler ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu

Meteoroloji'nin paylaştığı hava durumu tahmin raporuna göre, 5 il için sarı kod uyarısı yapıldı. Yağışlar İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da kar şeklinde kendini gösterecek. Hava sıcaklıkları batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, yurdun kalanında ise mevsim normallerinde seyredecek.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Yarınki hava durumuna göre Türkiye, hafta başından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek.

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, batı bölgelerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

İstanbul'da öğlen saatlerine kadar parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, öğle saatlerinden itibaren çok bulutlu bir gökyüzü hakim olacak.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

METEOROLOJİ'DEN 5 İLE UYARI

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 5 ile sarı kodlu uyarı verilirken, açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yapılan son değerlendirmelere göre; 02.01.2022 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli (21-50 kg/m2) Rize, Artvin'in kuzeyi, Trabzon'un batısı ile Giresun'un doğusunda çok kuvvetli ve şiddetli (50-100 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'in 800 m üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı olarak başlaması zamanla sıcaklık düşüşüyle birlikte 400 m üzeri yüksek kesimlerde de kar yağışının etkili olması bekleniyor. Pazartesi günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli yağışların oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan, yüksek kesimlerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklar karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Ege Bölgesi'nde iç kesimlerde yağış bekleniyor. Bölgenin kalanında hava çok bulutlu olacak. Sıcaklık İzmir'de 17, Afyonkarahisar'da 8 derece civarında olacak. Yağış pazartesi günü bölgeyi terk edecek.

BÖLGELERİMİZDE HAVA DURUMU

Akdeniz Bölgesi'nin batısında ve yer yer doğu kesimlerinde yağmur bekleniyor. Bölgenin kalanında da gökyüzüne bulutlar hakim. Sıcaklık Antalya'da 20, Mersin ve Adana'da 17 derece civarında olacak.

İç Anadolu Bölgesi yağışlı. Bu yağışlar bölgenin doğusunda kar şeklinde kendini gösterecek. Pazartesi günü yağış beklenmiyor, bölgede sis etkili olacak.

Karadeniz Bölgesi de yağmurlu. Gümüşhane dolaylarında kar yağışı da görülebilir. Sıcaklık Bolu'da 8, Samsun ve Trabzon'da 12 derece civarında olacak. Pazartesi günü yağış etki alanını daraltacak.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin geneli kar yağışlı. Sıcaklık Kars'ta eksi 4, Hakkari'de eksi 1 derece civarında olacak. Pazartesi günü kar yağışı bölgenin güneyine çekilecek.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi de yağışlı. Sıcaklık Gaziantep'te 9, Diyarbakır'da 7 derece civarında olacak. Pazartesi günü bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

ÇOK SAYIDA İLE KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI

Öte yandan Meteoroloji tarafından Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Artvin için sarı uyarı geldi. Bu illerde kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.