İstanbul'da 15 günlük hava durumu! Yarınki hava durumu nasıl olacak?

26 Ocak 2022 Çarşamba 18:19 - Güncelleme: 26 Ocak 2022 Çarşamba 18:19

Meteoroloji'nin yayınladığı İstanbul hava durumu raporuna göre yarın hava sıcaklığı 1-3 derece arası yükselecek. Meteoroloji'nin yayımladığı yarınki hava durumuna göre sıcaklıklar mevsim normallerine yaklaşacak. Meteoroloji, İstanbul hava durumu haritasına göre kar yağışı Çarşamba gece saatleri itibariyle etkisini yitirecek. Peki yarınki hava durumu nasıl olacak? İşte tüm bölgeler ve İstanbul'da 15 günlük hava durumu

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

İstanbul'da kar yağışları yarın sabaha kadar orta kuvvette sürecek. Çarşamba sabah başlayarak üç gün boyunca İstanbul'da buzlanma ve don olayı yaşanacak.

Soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar İstanbul ve çevresinde etkisini göstereceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Hava Tahmini Uzmanı Abdullah Macit, "Dünkü soğuk havayla etkili olan tipi şeklindeki kar yağışı bugün etkisini biraz daha azaltacak. Ancak kar yağışının devam etmesini bekliyoruz İstanbul için. Akşam saatleri hatta geceye kadar kar yağışı etkisini devam ettirecek. Yarın da İstanbul'da özellikle boğaz çevresi ve Anadolu Yakası'nda kar yağışı devam ediyor. Çarşamba ve perşembe günü sabah saatlerinde görülmesi tahmin ediliyor" dedi.

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji'nin yarınki hava durumu tahminlerine göre perşembeden itibaren hava sıcaklıkları adım adım yükselirken kar İstanbul'u terk edecek.

3 gündür yoğun olarak etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'u terk ederek Perşembe ve cuma günü yurdun doğusuna doğru hareket edecek.

Cuma günü Doğu Anadolu'nun doğusunda kar yağışlarını gördükten sonra soğuk ve kar yağışlı havanın yurdu terk edecek.

Cumartesi itibarıyla ülke yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Hafta sonu yağışlar İstanbul'da yağmur şeklinde olacak.

Yağışlar, pazar ve pazartesi günleri yurdun iç kesimlerinde kar şeklinde görülecek.

METEOROLOJİ'DEN İSTANBUL İÇİN YENİ UYARI

İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı gece yarısı şiddetini arttırdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, buzlanma ve don uyarısı yaptı.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."