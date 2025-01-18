İstanbul'da 16 ilçede kaçak ve sahte alkollü içki denetimi

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Fatih, Adalar, Ataşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Güngören, Bahçelievler, Küçükçekmece, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Sarıyer, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar'da alkollü içki satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih'te Orgeneral Abdurrahman Nafiz Gürman Caddesi'nde alkollü içki satışı yapan işletmeleri kontrol etti.

İşletme ruhsatları ile alkollü içeceklerin bandrollerini inceleyen ekipler, bazı içkilerden incelenmek üzere numune aldı.

Denetimler sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı.