27 Kasım 2025 Perşembe
  İstanbul'da 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Ambarlı Limanı'nda düzenlenen operasyonda, konteyner içerisinde 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

27 Kasım 2025 Perşembe 10:20
İstanbul'da 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu üretiminin önlenmesi, ticaretinin engellenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

İstihbarat Şube Müdürlüğünün de destek verdiği çalışmalar kapsamında ekipler, Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'ndaki bir konteynerde uyuşturucu olduğunu tespit etti.

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Konteynerde ise 175 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

