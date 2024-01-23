İstanbul'da 19 yıldır aranan bir şüpheli sahte kimlikle yakalandı

İstanbul Asayiş Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen yıllarda işlenmiş cinayetlere ilişkin faillerin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda 22 Kasım 2005'te Kadıköy'de eşi Ayşe Ö'yü bıçakla yaraladığı, dayısı Sami Akbulut'u da bıçakla öldürdüğü iddiasıyla aranan firari şüpheli Ali Ö'nün yakalanması için detaylı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmalarda elde edilen ipuçlarını değerlendiren ekipler, 19 yıldır aranan firari Ali. Ö'nün (62) Pendik'te bir mobilya imalathanesinde çalıştığını belirledi.

Şüpheli Ali Ö, polis ekiplerince burada gözaltına alındı.

Yapılan incelemede olayın ardından memleketi Adana'ya kaçıp amcasının oğlu Mehmet Ö. adına sahte kimlik çıkararak burada 5 yıl yaşayan şüphelinin, daha sonra İstanbul'a dönerek çeşitli işlerde çalıştığı tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.