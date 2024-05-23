İstanbul'da 2 grup arasında silahlı kavga! Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup arasında sokakta tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışma sırasında, üzerinde silah bulunan 1 kişi çevredekilere ateş etmeye başladı. Kavga sırasında B.A. silahla vurularak yaralandı. Yaralı B.A. bir binaya sığınırken, kavga eden iki grup olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kavga anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kavga sırasında şüphelinin, sokakta yürüyen anne ve çocuğuna aldırış etmeden ateş ettiği anlar görülüyor. Yaşananları anlatan mahalle sakini Nadir Atasoy, "Ben gördüğümde olay olmuştu, yaralanan merdivende yatıyordu. Sonra ambulans geldi yaralıyı aldılar götürdüler" dedi. Mahalle sakini İbrahim Sesli ise, "İşten geldim. 4 el ateş ediyor, 2 tane de sokağın yukarısında ateş ediyor. Çocuk karın boşluğundan vurulmuş. Arkadaşın arbasının camı patlamış kurşunla" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden bir kadın ise "Genç bir çocuk geldi. 2-3 el ateş etti. Çocuk yukarı kaçınca da peşine doğru bir kez daha ateş etti. İkisi de gençti" dedi.