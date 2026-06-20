İstanbul'da 2 ilçede güvenlik tedbiri: Bazı yollar kapalı olacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iki ilçede alınan güvenlik tedbirleri kapsamında kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.

Saat 10.00 itibarıyla Beyoğlu'nda, İstiklal, Sıraselviler, Atıf Yılmaz, Turnacıbaşı, Hamalbaşı, Kamer Hatun, Yeni Çarşı, Meşrutiyet, Bostanbaşı, İlk Belediye, Hayriye, Asmalı Mescit, Cihangir, Tak-ı Zafer, Galip Dede caddeleriyle Zambak, Meşelik, Mis, Billurcu, Balo, Sadri Alışık, Akarsu Yokuşu, Defterdar Yokuşu, Kazancı Yokuşu, Kumbaracı Yokuşu, Osmanlı, Dünya Sağlık, Akyol, Halas, Nuri Ziya sokakları trafiğe kapalı olacak.

Selime Hatun Cami, Çiftevav, Miralay Şefikbey sokakları ile İnönü, Mete ve Prof. Dr. Bedri Karafakioğlu caddeleri ise gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

Meclis-i Mebusan, Cumhuriyet, Yedikuyular, Irmak, Bülent Demir, Bahriye, Fişekhane Deresi, Dereboyu, Evliya Çelebi, Akağalar, Kurtuluş, Elmadağ, Abdulhak Hamit, Dolapdere Taksim caddeleri, Barbaros, Piyalepaşa, Tarlabaşı bulvarları ile Melek Sokak alternatif güzergah olarak kullanılabilecek.

Şişli'de ise Taşkışla ve Askerocağı caddeleri gerek duyulması halinde trafiğe kapatılacak.

İlçede alternatif güzergah olarak Abdi İpekçi, Mim Kemal Öke, Kadırgalar, Dolmabahçe Gazhane, Maçka, Teşvikiye, Vali Konağı ve Cumhuriyet caddeleri kullanılabilecek.