İSTANBUL 6°C / -1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2021 Cumartesi / 8 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9862
  • EURO
    8,4705
  • ALTIN
    400.016
  • BIST100
    1560.34
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 2 milyon liralık kaçak nargile tütünü yakalandı
Güncel

İstanbul'da 2 milyon liralık kaçak nargile tütünü yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda nargile tütünü imal edilen ve kaçak olduğu tespit edilen depoya düzenlenen baskında 2 milyon lira değerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

DHA20 Şubat 2021 Cumartesi 15:44 - Güncelleme: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:44
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Fetihtepe Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenledi.

Operasyonda sağlıksız koşullarda imal edilen nargile tütünlerinin, muhtelif markalara ait nargile tütünü poşetlerine doldurulduğu ve sahte etiketler yapıştırılıp piyasaya sürüldüğü belirlendi. Depoda yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 2 milyon lira olan; 5 ton 545 kilogram satışa hazır kaçak nargile tütünü, 60 bin 300 adet nargile tütünü poşeti, 10 bin adet nargile tütünü etiketi, 300 adet nargile tütünü kutusu, 1 adet paketleme cihazı ele geçirildi. Baskın anında depoda bulunan 4 kişi gözaltına alındı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.