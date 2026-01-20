İSTANBUL 7°C / 1°C
20 Ocak 2026 Salı
Güncel

İstanbul'da 2020'den beri aranan hükümlü yakalandı

İstanbul'da 9 Kasım 2020'den beri aranan hükümlü Ali K., ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

20 Ocak 2026 Salı 10:44
İstanbul'da 6 yıldır aranan hükümlü, düzenlenen operasyonla yakalanıp cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 9 Kasım 2020'den beri aranan hükümlü Ali K'nin izine Arnavutköy'de ulaştı.

"Kasten yaralama", "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından 10 yıl 5 ay 18 gün hapis ile 1200 lira para cezası bulunan hükümlü ekiplerce yapılan operasyonla yakalandı.

Ali K. emniyet ve adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.

Popüler Haberler
