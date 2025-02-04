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  • İstanbul'da 2023'ten bu yana 80 binden fazla dilenci hakkında işlem yapıldı
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İstanbul'da 2023'ten bu yana 80 binden fazla dilenci hakkında işlem yapıldı

İstanbul'da 1 Haziran 2023'ten bu yana dilencilikle mücadele çalışmaları kapsamında, 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin olmak üzere 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldı.

AA4 Şubat 2025 Salı 18:05 - Güncelleme:
İstanbul'da 2023'ten bu yana 80 binden fazla dilenci hakkında işlem yapıldı
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Davut Gül başkanlığında, mülki idare amirleri, adli yargı mensupları ve ilgili kurum temsilcilerinin katılımıyla "Dilencilikle Mücadele Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda, Ataşehir, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar ilçeleri başta olmak üzere kentte dilencilikle mücadelede yürütülen çalışmalar değerlendirildi.

İstanbul'da 1 Haziran 2023'ten bu yana, dilencilikle mücadele kapsamında, 16 bin 427'si çocuk, 63 bin 698'i yetişkin olmak üzere toplam 80 bin 125 kişi hakkında işlem yapıldı.

İşlem yapılanların yüzde 20,5'ini çocuklar, yüzde 79,5'ini ise yetişkinler oluşturdu.

Bu kişilerden 54 bin 350'sine idari işlem uygulanırken, 469 yabancı dilenci İl Göç Müdürlüğüne sevk edilerek sınır dışı işlemi başlatıldı.

Çalışmalarda 207 çocuk koruma altına alındı, 307 kişi için suç duyurusunda bulunularak haklarında adli işlem başlatıldı.

Vali Gül, toplantıda yaptığı değerlendirmede, "Sorunun değil çözümün bir parçası olacağız. İlimizde dilencilikle mücadelemizi 7/24 kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

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