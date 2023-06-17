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İstanbul'da 24 saat süreli su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy, Çatalca, Avcılar ve Büyükçekmece'ye 19 Haziran Pazartesi 06.00-20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle su verilemeyeceğini duyurdu.

AA17 Haziran 2023 Cumartesi 12:29 - Güncelleme:
İstanbul'da 24 saat süreli su kesintisi yapılacak
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İSKİ'den yapılan açıklamada, Avrupa yakasının artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla 2 bin 500 milimetre çapında ve 33,6 kilometre uzunluğunda inşa edilen Terkos-İkitelli İsale Hattı imalatının tamamlandığı aktarıldı.

Hattın hizmete alınmasıyla bölgenin yüzde 30'unun içme suyu ihtiyacını karşılayan İkitelli İçme Suyu Arıtma Tesisleri tam kapasiteyle çalışmaya başlayacağı belirtilen açıklamada, "Yeni hattın İstanbul'un içme suyu sistemine entegrasyonu için gerçekleştirilecek çalışmalar sebebiyle 19 Haziran Pazartesi günü 06.00 ila 20 Haziran Salı 06.00 saatleri arasında 24 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, su alamayacak bölgeler şöyle sıralandı:

"Esenyurt'ta Koza, Orhangazi, Aşık Veysel, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin, Üçevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent mahalleleri.

Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım, Bahçeşehir 1. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı, Altınşehir, Şamlar, O.S.B, Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp mahalleleri.

Arnavutköy'de Yassıören, Yeşil Bayır, Ömerli, Deliklikaya, Dursunköy, Hadımköy, Anadolu, Arnavutköy Merkez, Atatürk, Baklalı, Bolluca, Boyalık, Durusu, Fatih, Hacımaşlı, Haraçcı, Hicret, Karaburun, Mavigöl, Mehmet Akif, Mareşal Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, Nene Hatun, Sazlı Bosna, Taşoluk, Tayakadın, Terkos, Yavuz Selim, Yunus Emre, Yeniköy, Çilingir, İmrahor ve İslambey mahalleleri.

Çatalca'da Nakkaş, Kızılcaali ve Bahşayiş mahalleleri.

Avcılar'da Tahtakale ve Yeşilkent mahalleleri.

Büyükçekmece'de Karaağaç Mahallesi."

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