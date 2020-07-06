06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:01 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 12:41

İstanbul Şile'de farklı saat dilimlerinde suların kesildiği öğrenildi. Bazı bölgelerde 60 saate yakındır su verilmediği belirtilerken, sosyal medyadan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tankerden su almak için sıraya giren Şileliler böyle görüntülendi.

1990'LARA DÖNÜŞ BAŞLADI

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin göreve gelmesi sonrası Riva Deresi, Haliç, Aydos Ormanı Gölü gibi birçok yerde su kirliliği ortaya çıkarken, İSKİ'nin su kesintileri de ayrı bir sorun olarak göza çarpıyor. İstanbul'da yazlıkçı akınına uğrayan Şile'de su kesintileri sonrası 1990'lı yılları andıran görüntüler ortaya çıktı.

BİDONLARLA SU KUYRUĞU

İBB istiraki İSKİ'nin su kesintilerine çözüm üretememesi sonrası vatandaş çareyi taşıma suyla değirmen döndürmekte buldu. Bidonlarla tankerin önünde kuyruğa giren vatandaşlar sırayla su aldı.

Halk suların kesik olmasından dolayı mağduriyet yaşarken, olay sosyal medyanın gündemine oturdu.

Bu duruma sosyal medya hesabından tepki gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak "CHP’li İBB’den tarihi hizmet. Geçmişe yolculuk başladı, 1994 öncesi CHP İstanbul’una dönüş... İstanbul’a bu kabusu yaşatan Başkan’a kısaca EkoFelaket diyoruz!" ifadelerini kullandı.

BAKAN VARANK'TAN 'DARK'LI GÖNDERME

Şile'deki içler acısı manzaraya kayıtsız kalamayan isimlerden biri de Teknoloji ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank oldu. Varank, İYİ Parti Lideri Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na göndermede bulundu.

Varank şu ifadeleri kullandı:

Merakla beklediğiniz dizinin yeni sezonu yayınlanmış.

Olay İstanbul'da geçiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı olmadan önce su kuyruğuna giren vatandaşlardan bir kare.