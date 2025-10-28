İSTANBUL 19°C / 10°C
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı

İstanbul Valiliği'nin yaptığı açıklamaya göre, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak.

28 Ekim 2025 Salı 11:25
İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı
Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05:45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapanacak.

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.

