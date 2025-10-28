İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı

Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05:45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapanacak.
Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yıl dönümü, 29.10.2025 Çarşamba saat 10:30'da Vatan Caddesi'nde kutlanacaktır.����— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 28, 2025
29.10.2025 Çarşamba "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin basın açıklamamız...... pic.twitter.com/2sAmc0rTGy
İŞTE KAPANACAK YOLLAR
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler
D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı
Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı
Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı
ALTERNATİF GÜZERGAHLAR
Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.