İstanbul'da 29 Ekim'de bazı yollar trafiğe kapalı

Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci Yıl Dönümü Kutlamaları kapsamında, 29 Ekim Çarşamba günü saat 05:45'ten itibaren program bitimine kadar bazı yollar trafiğe kapanacak.

Cumhuriyet Bayramı'mızın 102. yıl dönümü, 29.10.2025 Çarşamba saat 10:30'da Vatan Caddesi'nde kutlanacaktır.����



29.10.2025 Çarşamba "Cumhuriyet Bayramı Kutlama Töreni ve Tören Geçişi" dolayısıyla trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlara ilişkin basın açıklamamız...... pic.twitter.com/2sAmc0rTGy — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) October 28, 2025

İŞTE KAPANACAK YOLLAR

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler

D-100 kuzey ve güney istikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

10. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Edirnekapı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Oğuzhan Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Sofular Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Halıcılar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akdeniz Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Akşemsettin Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Keçeci Meydan Sokak-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Hal Yolu Güney İstikameti Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) girişleri

Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

Tatlı Pınar Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Kaleboyu Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

Sulukule Caddesi-Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) katılımı

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Turgut Özal Millet Caddesi, Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı, D-100 kara yolu ve O-3 Hal Yolu kullanılabilecek.