İstanbul'da 3 kişinin öldüğü patlamada doğal gaz hortumu kasten kesilmiş

Bahçelievler Şirinevler 7. Sokak üzerinde 28 Eylül günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen doğalgaz patlamasında Özgür Çoban, Ömer Özdemir ve Ahmet Bal hayatını kaybetmiş, 3 kişi ise yaralanmıştı.

Olayın ardından patlamaya ilişkin itfaiye raporu hazırlandı. Raporda, elektrik tesisatı üzerinde elektrik kaynaklı yanmaya bağlı herhangi bir emareye rastlanılmadığı belirtildi. Raporda, bina ve doğalgaz tesisatı üzerinde yapılan araştırmada herhangi bir risk teşkil edecek olumsuzluğa rastlanılmadığı açıklandı. Raporun devamında daire girişine göre sağ tarafta bulunan mutfak dahilindeki doğalgaz vanasının açık pozisyonda olduğu ve bu vanaya bağlı fleksi hortumunun kopuk olduğunun tespitine yer verildi. Patlamanın etkisi ile daireden sokağa düşen ocak üzerinde inceleme yapıldığı da belirtilen raporda, "Ocak beklerinden 2 tanesinin açık olduğu ve ocağa bağlı fleksi hortumunun üzerinde kesikler olduğu tarafımızca tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Raporda fleksi hortum olarak tabir edilen gaz bağlantı hortumunun kesici bir madde kullanılarak kasıtlı olarak kesilmesi sonucu ortama sızan gazın alt üst patlama limiti aralığına ulaştığı belirtildi. Herhangi bir ateş kaynağı ile temas sonucu yangının başladığı da kaydedilen raporda, patlamaya bağlı basınç etkisiyle dairenin beden duvarlarının yıkıldığı ve çevresindeki yapılarda ağır tahribat oluştuğu açıklandı.