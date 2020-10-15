İSTANBUL 24°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ekim 2020 Perşembe / 27 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,9398
  • EURO
    9,2991
  • ALTIN
    483.693
  • BIST100
    1179.82
Güncel

İstanbul'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre İstanbul Avcılar'da saat 16.55'de 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

15 Ekim 2020 Perşembe 17:07 - Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 17:15
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.