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İstanbul'da 365 kilogram kokain ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 365 kilogram kokain ele geçirildi, 17 şüpheli gözaltına alındı.

AA4 Mart 2025 Salı 15:05 - Güncelleme:
İstanbul'da 365 kilogram kokain ele geçirildi
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunun önlemesi ile şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Güngören'deki bir tekstil firmasında yüklü miktarda uyuşturucu olduğunu tespit eden ekipler, düzenledikleri operasyonda 365 kilogram kokain ele geçirdi, 3 şüpheliyi yakaladı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü işbirliğiyle soruşturmayı derinleştiren ekipler, 200 personelle 850 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu uyuşturucunun "Portekiz" bandıralı bir gemiyle Yalova'ya getirildiğini belirledi.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından 14 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

İstanbul Emniyet Müdürü Selami Yıldız, Vatan Yerleşkesi'nde ele geçirilen uyuşturucunun sergisine katılarak emeği geçen personeli tebrik etti.

Yıldız, operasyona ilişkin, "Gençlerimizi zehirleyen, aileleri yok etmeye çalışan uyuşturucu bataklığını kurutmaya kararlıyız." dedi.

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