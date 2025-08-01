İstanbul'da 3'lü Akdeniz buluşması! Başkan Erdoğan, Meloni ve Dibeybe ile görüştü

İstanbul Türkiye-İtalya-Libya görüşmesine ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'yi Türkiye, İtalya ve Libya İşbirliği Zirvesi kapsamında kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde ayrı ayrı resmi törenle karşıladı.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir araya geleceği iki lider ile özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri görüşmesi bekleniyor.

Türkiye ve İtalya, NATO müttefiki olarak Libya'nın istikrarına destek verirken, 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirmişti.

Bu zirve, üç ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bağlarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana konuları arasında Libya'da barış ve istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının paylaşımı ve düzensiz göçle mücadele var.

Katil İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım da ele alınacak önemli meseleler arasında.