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İstanbul'da 4 günlük ''gösteri yasağı''

İstanbul Valiliği, kent genelinde 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklamasının yasaklandığını bildirdi.

AA19 Mart 2025 Çarşamba 08:29 - Güncelleme:
İstanbul'da 4 günlük ''gösteri yasağı''
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Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valiliğimizce il genelinde kamu düzenini muhafaza etmek ve oluşabilecek provokatif eylemlerin önüne geçmek için 19-23 Mart tarihleri arasında 4 gün süreyle her türlü toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ilgili kanunlar hatırlatılarak, bugün saat 06.00'dan itibaren, İBB Metro A.Ş. tarafından işletilen M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının Emniyet-Fatih İstasyonu'nun iptal edilerek (tüm yolcu giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması, M2 Yenikapı-Seyrantepe-Hacıosman metro hattının Taksim İstasyonu'nun iptal edilerek (tüm giriş ve çıkış noktaları dahil) sefere kapatılması kararı alındığı aktarıldı.

Bugün 06.00 itibariyle araç trafiğine kapatılacak yollar açıklamada şu şekilde yer aldı:

"Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) ve bu caddeye çıkan tüm yollar (Aksaray Kavşağı İle D100 Kavşağı Arası), Adnan Menderes Bulvarı yan yollar (Akdeniz Caddesi -Oğuzhan Caddesi kavşakları ile Kale Boyu Caddesi - Sulukule Caddesi Kavşakları arası iki yönlü), Akşemsettin Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Kocasinan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm Yollar, Mütercim Asım Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Oğuzhan Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Akdeniz Caddesi ve bu caddeye çıkan tüm yollar, Şair Cem Sokak, Safran Sokak, Sarı Nasuh Sokak, Hüsrev Paşa Sokak, Hoca Efendi Sokak, Korkut Ata Sokak, Neyzen İhsan Sokak, Albay Cemil Sakarya Sokak, Tuti Abdülatif Sokak, Zembilci Sokak, Yamak Sokak, Aktar Sokak, Yeni Bahçe Sokak, Keçeci Çeşmesi Sokak, Arpa Emini Köprüsü Sokak, Öztan Sokak, Keçeci Meydanı Sokak, Keçeciler Fırını Sokak, Kasideci Sokak, Mevlütçü Sokak."

Açıklamada, alternatif yolların ise Turgut Özal Bulvarı Millet Caddesi, Atatürk Bulvarı, Fevzi Paşa Caddesi ve D-100 olduğu belirtildi.

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