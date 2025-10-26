İstanbul Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü birimleri tarafından yürütülen sanal devriye faaliyetleri kapsamında elde edilen bilgiler doğrultusunda, bazı grupların izinsiz toplanma, yürüyüş, protesto gibi eylem hazırlıkları içinde olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, söz konusu eylemlerin toplumsal huzur ve güvenliği olumsuz yönde etkileyebileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirildi.

Valilik tarafından alınan karar ile Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli ilçelerinde açık alan toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtımı, pankart ve afiş asma gibi tüm eylemler 26 Ekim 2025 günü saat 00.01'den 23.59'a kadar bir gün süreyle yasaklandı.

Valiliğin yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimleri tarafından yürütülen sanal devriye çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Bu kapsamda elde edilen bilgiler doğrultusunda çeşitli grupların bazı bölgelerde illegal toplanma, yürüyüş, protesto vb. eylem hazırlıkları yaptığı tespit edilmiştir.

Söz konusu eylemlerin, toplumun huzur ve refahını bozucu etki yapabileceği, provokatif girişimlere neden olabileceği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

- 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesinin (a), (b) ve (c) fıkraları ile

- ⁠2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerinden doğan sorumluluklar gereği,

Beyoğlu, Bayrampaşa, Kağıthane ve Şişli İlçelerinde; açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, çadır kurma, stand açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni, el ilanı dağıtılması, pankart/afiş asılması vb. eylemler, 26.10.2025 günü saat 00:01'den 26.10.2025 günü saat 23:59'a kadar 1 (bir) gün süre ile yasaklanmıştır."