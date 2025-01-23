İstanbul'da 48 adreste sahte para operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından sahtecilik suçlarını önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, ekipler il genelinde parada sahtecilik suçu ile ilgili bilgi, belge, sistem ve saha araştırmaları yaptı. Çalışmaların ardından 10 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri belirleyen ekipler operasyon için düğmeye bastı. 21 Ocak tarihinde Ataşehir, Esenyurt, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sancaktepe, Zeytinburnu ayrıca Fatih'te bulunan Emre İş Merkezi'ndeki 34 iş yeri olmak üzere toplamda 48 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Adreslerde yapılan aramalarda ise, sahte 145 adet 100 euro olmak üzere toplam 14 bin 500 euro, sahte 445 adet 100 dolar olmak üzere toplam 44 bin 500 dolar, 3 ruhsatsız tabanca, kanser ve benzeri hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlara ait çok sayıda ilaç kutusu, kupürü, barkodu ve prospektüsü, tarihi eser niteliğinde çok sayıda tablo, heykel, kılıç, hançer halı ve benzeri eşyalar ile 36 bin adet cinsel güç arttırıcı ilaç olduğu değerlendirilen tıbbi ürünler ele geçirildi. Yakalanan şüphelilerden 4'ü emniyette tamamlanan işlemlerin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.