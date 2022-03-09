İstanbul'da 5 gün kar bekleniyor! Bu geceye dikkat

9 Mart 2022 Çarşamba 07:40 - Güncelleme: 9 Mart 2022 Çarşamba 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde perşembe gününden itibaren ise il genelinde yağmur ve kar şeklinde yağışların görüleceğini, ve bu yağışların da hafta başına kadar devam edeceğini açıkladı.

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Dr. Deniz Demirhan, "Soğuk hava dalgası, Sibirya üzerinden önce Avrupa'ya oradan da Edirne ve Kırklareli'den ülkemize giriş yapacak. Çarşamba günü bu iki şehrin yüksek kesimlerinde kar yağışı ihtimali çok yüksek. Kar fırtınası daha sonra Tekirdağ üzerinden Marmara Bölgesi'ni, Kuzey Ege'yi ve Batı Karadeniz'i etkisi altına alacak. Çarşamba günü İstanbul'da sıcaklıklar düşecek. Şehir içinde karla karışık yağmur görülecek. Fakat Çamlıca ve Aydos gibi yüksek kesimlerde önemli miktarda kar görülecek. Perşembe gece ise ciddi kar yağışının başlamasını bekliyoruz. Genel olarak perşembe ve cuma 15-20 santime yakın kar görülebilir. Cumartesi ve pazar günü de karın etkisini ve yollarda buzlanma görebiliriz." dedi.

BU GECE GELİYOR

İstanbul'da dün "Karla Mücadele Hazırlık Toplantısı" gerçekleştirildi. AFAD Hasdal Yerleşkesi'ndeki toplantıya, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, bölge ve il müdürleri ve ilgili kurumların temsilcileri katıldı. Vali Yerlikaya Twitter'da yaptığı paylaşımda; "İstanbul'da 9 Mart Çarşamba gecesi karla karışık yağmur, perşembe gününden itibaren yer yer kuvvetli kar yağışı beklenmektedir. Tedbirli ve dikkatli olalım" uyarısı yaptı.