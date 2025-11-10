İSTANBUL 22°C / 14°C
  İstanbul'da 5 iş yeri kurşunlandı! Şüpheliler gözaltında
Güncel

İstanbul'da 5 iş yeri kurşunlandı! Şüpheliler gözaltında

İstanbul'da 3 ilçede bulunan 5 farklı işletmenin kurşunlanmasına ilişkin, 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA10 Kasım 2025 Pazartesi 10:12
İstanbul'da 5 iş yeri kurşunlandı! Şüpheliler gözaltında
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, Küçükçekmece, Sultangazi ve Bahçelievler'de faaliyet gösteren 5 işletmenin son 2 ayda kurşunlamasına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 5 farklı kurşunlama eylemine karıştığı tespit edilen 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerden 5'i gözaltına alınırken, 2'sinin 18 yaşından küçük olduğu belirlendi.

Aramalarda, ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ile farklı ebatlarda fişekler bulundu.

Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

