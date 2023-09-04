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İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, 6 ay süren çalışmanın sonunda, “Yüksek Kâr” vaadiyle 5 milyar liralık vurgun yapan şebekeyi çökertti. Gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA4 Eylül 2023 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
İstanbul'da 5 milyar liralık siber dolandırıcılık operasyonu
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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, sosyal medya platformlarına sözde yatırım şirketi adına reklam vererek dolandırıcılık yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmada şüphelilerin düşük miktarda para yatıran kişilere kısa sürede yüksek oranda kar elde ettiğini belirterek mağdurların daha yüksek miktarda para göndermelerini sağladıkları belirlendi.

Daha sonra yüksek miktarda para yatıran vatandaşlara yatırım yapılan mecralarda yüksek oranda zarar edildiğini söyleyerek dolandırıcılık yapan şüphelilerin kurdukları sözde şirketin Sermaye Piyasası Kurulu'nda kaydının olmadığı tespit edildi.

Hesap hareketleri 5 milyar lirayı bulan bu şirketi 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan jandarma ekipleri, şüphelilerin dolandırıcılıktan elde ettikleri parayla aldıkları altınları daha sonra 10 paravan şirket üzerinden tekrar nakde çevirdiğini belirledi.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, kimlik ve adreslerini tespit ettikleri 4 şüpheliyi düzenledikleri eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada dolandırıldıklarını beyan ederek ilgili makamlara şikayette bulunan bir kişinin 261 bin liralık mağduriyetinin giderildiği öğrenildi.

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