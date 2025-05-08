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İstanbul'da 6 ilçede dev operasyon: 20 gözaltı

İstanbul'da yapılan kapsamlı uyuşturucu operasyonunda, 725 kilo metamfetamin ve 15 ton bonzai üretilebilecek maddeler ele geçirildi. 6 ilçede düzenlenen baskınlarda 20 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

IHA8 Mayıs 2025 Perşembe 13:32 - Güncelleme:
İstanbul'da 6 ilçede dev operasyon: 20 gözaltı
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı belirtildi. Adreslerde 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin hap, 585 litre katkı maddesi, yaklaşık 15 ton bonzai üretilebilecek144 kilo 180 gram kannabinoid ve 183 kilo skunk maddesi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarına yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

İNSAN YOĞUNLUĞUNUN AZ VE VİLLA TİPİ YAPILANMALARIN BULUNDUĞU İLÇELERİ TERCİH EDİYORLAR

Ekipler, uyuşturucu madde imalatı yapan şüpheli şahısların, bunun için insan yoğunluğunun az ve villa tipi yapılanmaların bulunduğu ilçeleri tercih ettiklerini, ayrıca uyuşturucu madde ticaretiyle ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde maddelerin satış ve sevkiyatını gerçekleştirdiklerini belirledi. Yürütülen soruşturma çevresinde yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda, tespit edilen adreslere ve araçlara yönelik 2 ve 6 Mayıs tarihleri arasında bir dizi operasyon düzenlendi.

ALTI İLÇEDE BİR DİZİ OPERASYONU

Bağcılar, Bakırköy, Başakşehir, Bahçelievler, Tuzla ve Silivri ilçelerinde yapılan operasyonlarda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bu kişilerin kullandığı araç ve adreslerde yapılan kontrollerde 725 kilo 200 gram metamfetamin, 8 milyon 400 bin hap, 585 litre katkı maddesi, yaklaşık olarak 25 ton bonzai üretilebilecek seviyede 144 kilo 180 gram kannabinoid, 183 kilo skunk maddesi, 2 hassas terazi, 2 hap basma makinesi, 1 milyon 600 bin boş kapsül, 2 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 69 mermi olmak üzere toplamda 1 ton 52 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

HAVLULARA EMDİRİLMİŞ UYUŞTURUCU

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerin bir kısmının, havlulara emdirilerek Türkiye'ye sokulduğu ve ülke çapında piyasaya sürülmeye çalışıldığı tespit edildi. Yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete teslim edildi. Zanlıların ifadesi alındıktan sonra adli makamlara sevk edildikleri ve tamamının çıkarıldıkları mahkemece tutuklandıkları öğrenildi.

Öte yandan ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Caddesi Yerleşkesinde sergilendi.

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