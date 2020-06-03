AA 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:52 - Güncelleme: 03 Haziran 2020 Çarşamba 12:52

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin kaçak akaryakıt ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik çalışma ve fiziki takip sonrası, 4-28 Mayıs tarihleri arasında Ümraniye, Küçükçekmece, Esenyurt ve Bakırköy'de gerçekleştirilen 6 operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 61 bin litre "10 numara yağ" olarak tabir edilen kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ayrıca, kaçakçılıkta kullanıldığı belirlenen 2 kamyonet ile 1 minibüse de el konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



