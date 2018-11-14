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İstanbul'da 63 bin 238 şişe kaçak parfüm ele geçirildi

İstanbul Başakşehir’de, bir tır garajına yapılan baskında yurda kayıt dışı olarak sokulan satışa hazır 63 bin 238 şişe kaçak parfüm ele geçirildi. Baskında olayla bağlantılı olduğu belirtilen 5 kişi gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında ilçeye bağlı Ziya Gökalp Mahallesindeki bir tır garajında park halindeki 1 tır ve 2 kamyonette kaçak parfüm olduğu bilgisini aldı. Alınan ihbar üzerine 10 Kasım’da söz konusu garaja baskın düzenleyen polis, tır ve kamyonetlerde paketlenmiş ve satışa hazır, aralarında ünlü markaların da bulunduğu kaçak 63 bin 238 şişe parfüm ve deodoranta el koydu. Baskında, tır ve kamyonetlerde bulunan olayla bağlantılı oldukları ileri sürülen Ö.F., Ş.Y., R.F., F.A. ve R.M. adlı 5 şüpheli gözaltına alındı.
 
Kaçak ürünlere el konulurken, parfüm ve deodorantların piyasa değerinin 34 milyon 300 bin civarında olduğu belirtiliyor.
 

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