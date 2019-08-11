İstanbul'da 791 ''acemi kasap'' kendini yaraladı

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bayram namazının ardından kurbanlık keserken yaralanan vatandaşlar, yakınlarının yardımı ya da ambulanslarla şehrin farklı bölgelerindeki hastanelere kaldırıldı.

Şu ana kadar il genelindeki kamu hastanelerine başvuran 791 kişinin bıçak, satır kesiği ve hayvan tepmesi gibi nedenlerle yaralandığı belirtildi.

Yaralıların büyük çoğunluğunun yapılan müdahalelerin ardından taburcu edildiği, ağır yaralanan 21 vatandaşın ise ameliyata alındığı öğrenildi.