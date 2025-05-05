İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, bir inşaat nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Ekipler çökmeye müdahale etti, Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Yol çökmesinin ardından Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Mağdur olan vatandaşlar tepki gösterdi.

Maslak'ta, 3 mayıs gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi yan yolda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yaşanan çökme nedeniyle alınan güvenlik önlemleri sürdü.

İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken söz konusu yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi'ne yönlendirildi.

İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döktü.

SARIYER'DE İSTANBUL'UN 80'Lİ YILLARINI HATIRLATAN GÖRÜNTÜ

Bölgedeki çökme diğer mahalleleri de etkiledi. Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Vatandaş mağdur oldu. Vatandaşlara suyu yeniden şebekeye verme sözü veren CHP'li Sarıyer Belediyesi söylediğini yapmadı. Mahalleli susuz kaldı. Tepkilerin ardından belediye tanker gönderdi.

Vatandaşlar su tankerin arkasında uzun kuyruklar oluşturdu. Bu görüntüler İstanbul'un 90'lı yıllarını akıllara getirdi.

Mağdur olan vatandaşlar İBB, Sarıyer Belediyesi ve İSKİ'ye tepki gösterdi.

Sarıyer'de yol çöktü