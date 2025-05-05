İSTANBUL 26°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mayıs 2025 Pazartesi / 8 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,5944
  • EURO
    43,7646
  • ALTIN
    4048.47
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 80'leri anımsatan manzara! Tankerden su almak için kuyruğa girdiler
Güncel

İstanbul'da 80'leri anımsatan manzara! Tankerden su almak için kuyruğa girdiler

İstanbul'un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde yol çöktü. Çökmeyle birlikte vatandaşlar mağdur oldu. Bölgedeki Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi, vatandaşlar su ihtiyacını gidermek için tankerlerin arkasında kuyruğa oluşturdu. CHP'li Sarıyer Belediyesi'ne tepki yağdı.

AA/ HABER MERKEZİ5 Mayıs 2025 Pazartesi 10:08 - Güncelleme:
İstanbul'da 80'leri anımsatan manzara! Tankerden su almak için kuyruğa girdiler
ABONE OL

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, bir inşaat nedeniyle yolda çökme meydana geldi. Ekipler çökmeye müdahale etti, Eski Büyükdere Caddesi trafiğe kapatıldı. Yol çökmesinin ardından Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Mağdur olan vatandaşlar tepki gösterdi.

Maslak'ta, 3 mayıs gece saatlerinde Eski Büyükdere Caddesi yan yolda, bir inşaatın istinat duvarının yıkılması sonucu yaşanan çökme nedeniyle alınan güvenlik önlemleri sürdü.

İki şeridi çöken yoldaki çukurun etrafı kapatılıp bölgeye uyarı levhaları yerleştirilirken söz konusu yolu kullanmak isteyen araçlar da Büyükdere Caddesi'ne yönlendirildi.

İş makineleriyle çukurdaki beton parçalarını kamyonlara yükleyen ekipler, bir taraftan da alana kum döktü.

SARIYER'DE İSTANBUL'UN 80'Lİ YILLARINI HATIRLATAN GÖRÜNTÜ

Bölgedeki çökme diğer mahalleleri de etkiledi. Ayazağa Mahallesi'nin suyu kesildi. Vatandaş mağdur oldu. Vatandaşlara suyu yeniden şebekeye verme sözü veren CHP'li Sarıyer Belediyesi söylediğini yapmadı. Mahalleli susuz kaldı. Tepkilerin ardından belediye tanker gönderdi.

Vatandaşlar su tankerin arkasında uzun kuyruklar oluşturdu. Bu görüntüler İstanbul'un 90'lı yıllarını akıllara getirdi.

Mağdur olan vatandaşlar İBB, Sarıyer Belediyesi ve İSKİ'ye tepki gösterdi.

Sarıyer'de yol çöktü

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.