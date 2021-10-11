İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Ekim 2021 Pazartesi / 5 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9663
  • EURO
    10,3677
  • ALTIN
    505.52
  • BIST100
    1411.45
Güncel

İstanbul'da 88 kilo 900 gram eroin yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, bir tır içerisinde gizlenmiş 88 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirildi.

AA11 Ekim 2021 Pazartesi 12:29 - Güncelleme: 11 Ekim 2021 Pazartesi 12:29
ABONE OL

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, Kuzey Marmara otoyolunda seyir halinde olan bir tırı durdurdu.

Şüphe üzerine durdurulan araçta detaylı arama yapan ekipler, rüzgarlık kısmında gizlenmiş ve nane ile kamufle edilmeye çalışan uyuşturucu dolu paketleri tespit etti.

İstanbul'dan geçerek Avrupa ülkelerine gittiği değerlendirilen tırda toplam 88 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.