İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Aralık 2025 Çarşamba / 20 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,6039
  • EURO
    49,6185
  • ALTIN
    5759.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da 9 farklı adrese baskın! Maskeli hırsızlar yakalandı
Güncel

İstanbul'da 9 farklı adrese baskın! Maskeli hırsızlar yakalandı

İstanbul'da farklı ilçelerde yüzlerini maske ve şapkayla gizleyerek iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları ve 9 aracın plakasını çaldıkları tespit edilen 8 zanlı tutuklandı.

AA10 Aralık 2025 Çarşamba 09:23 - Güncelleme:
İstanbul'da 9 farklı adrese baskın! Maskeli hırsızlar yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 3 iş yerinden para, ziynet eşyaları ve çelik kasanın çalınması, Başakşehir, Şişli ve Bahçelievler'de ise kuyumcudan hırsızlık teşebbüsü ve 9 aracın plakasının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Çalışmalarda ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından kimlik bilgilerini tespit ettikleri 8 şüpheliyi yakalamak için İstanbul Bağcılar, Fatih ve Bakırköy'deki 9 farklı adresle Şanlıurfa'daki adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, adreslerde de bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin hırsızlık için girdikleri bir iş yerinden çelik kasayı çaldıkları anlara dair yeni güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde, 2 şüphelinin çelik kasayı sürükleyerek çıkardığı, daha sonra kırdıkları kepenklerin altından geçirerek araçlarına taşıdıkları anlar yer alıyor.

- NE OLMUŞTU?

Fatih Kumkapı'da yüzlerini maske ve şapkayla gizleyen 3 şüpheli, 26 Kasım'da bir kargocunun önüne gelmişti.

Kepengini kırdıkları iş yerine giren 2 zanlı, içinde 10 bin dolar, çek koçanları ile özel eşyanın bulunduğu yaklaşık 200 kilogramlık çelik kasayı alarak, diğer şüphelinin de bulunduğu araca taşımıştı.

Araçtaki 3 şüpheli olay yerinden uzaklaşırken, çalınan kasa 2 gün sonra Başakşehir'de bir arazide içi boş bulunmuştu.

İş yerinin güvenlik kamerasınca da kaydedilen görüntülerde, iş yerine giren 2 şüphelinin kasayı çalması ve olay yerinden araçla kaçması yer almıştı.

  • istanbul
  • hırsız
  • plaka
  • oto hırsızı
  • operasyon

ÖNERİLEN VİDEO

Gaziantep'te facianın eşiğinden dönüldü: Korna sesiyle yıkıldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.