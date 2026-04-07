İstanbul'da aile faciası! Annesini ve ağabeyini öldürdü

Çekmeköy'de annesini ve ağabeyini tabancayla vurarak öldüren şüpheli gözaltına alındı.

7 Nisan 2026 Salı 23:24
Kirazlıdere Mahallesi Efsun Sokak'ta bulunan bir binadaki dairede S.H (35), annesi M.H. (61) ile ağabeyleri K.H. (38) ve E.H'yi (41) silahla ateş ederek yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan E.H. ve M.H. yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.

K.H'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Şüpheli S.H. (35) olayda kullandığı tabancayla birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

Ekipler, olay yerinde bir süre incelemelerde bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

Nevşehir'de akılalmaz saldırı! Kurşunlara çakmakla karşılık verdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
