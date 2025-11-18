İSTANBUL 22°C / 15°C
Güncel

İstanbul'da aile faciası: Yeğenini öldürdü

Sarıyer'de tartıştığı 22 yaşındaki yeğenini bıçaklayarak öldüren şüpheli tutuklandı.

18 Kasım 2025 Salı 11:28
İstanbul'da aile faciası: Yeğenini öldürdü
İstanbul'un Sarıyer İlçesi Pınar Mahallesi Hilal Caddesi'ndeki bir evde 16 Kasım'da U.D. (32) ile yeğeni Deniz İnan Şimşek (22) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, dayı U.D, yeğenini bıçaklayarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Şimşek, sağlık ekiplerince Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şimşek, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli U.D, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda saklandığı adreste gözaltına alındı.

Çeşitli suçlardan 3 kaydı bulunduğu ve madde bağımlısı olması nedeniyle tedavi gördüğü belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

