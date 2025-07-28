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Güncel

İstanbul'da aile katliamı! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü

İstanbul Sancaktepe'de bir şahıs, çıkan tartışma sonrası anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

AA28 Temmuz 2025 Pazartesi 11:42 - Güncelleme:
İstanbul'da aile katliamı! Anne ve babasını bıçaklayarak öldürdü
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Sancaktepe'de tartıştığı anne ve babasını bıçaklayarak öldürdüğü belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, Veysel Karani Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede yaşayan B.C. (28), gece saatlerinde annesi Emine C. (60) ile babası Ahmet C. (65) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.C, anne ve babasını bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet C'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan anne Emine C. ise kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmalarının ardından Ahmet C'nin cenazesi morga kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlı, suç aletiyle yakalanarak gözaltına alındı.

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