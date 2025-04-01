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İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti

Sultangazi'de eşini ve kızını av tüfeğiyle öldüren kişi, hayatına son verdi.

AA1 Nisan 2025 Salı 13:17 - Güncelleme:
İstanbul'da aile katliamı! Eşini ve kızını öldürüp intihar etti
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Cebeci Mahallesi 2552 Sokak'taki bir evden silah sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kapının kilitli olması ve içeriden yanıt alınamaması üzerine, adrese Özel Harekat ekipleri de yönlendirildi.

Daireye giren ekiplerce, Hayrettin K. (70), eşi Hatice K. (67) ve kızı Zeliha K.'nın (46) cansız bedenine ulaşıldı.

Polis ekipleri yaptığı incelemede, psikolojik sıkıntıları olduğu iddia edilen Hayrettin K.'nın eşini ve kızını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı silahı kullanarak intihar ettiğini belirledi.

Çalışmaların ardından 3 kişinin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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