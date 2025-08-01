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İstanbul'da 3'lü Akdeniz buluşması! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile bugün saat 14.30'da görüşecek.

HABER MERKEZİ1 Ağustos 2025 Cuma 13:11 - Güncelleme:
İstanbul'da 3'lü Akdeniz buluşması! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
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İstanbul'da kritik bir buluşma gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile İstanbul'da bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan-Meloni görüşmesi saat 14.30'da gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin bir araya geleceği bu buluşma, özellikle Akdeniz'deki enerji, güvenlik ve göç gibi ortak meseleleri masaya yatıracak.

Türkiye ve İtalya, NATO müttefiki olarak Libya'nın istikrarına destek verirken, 2019'da Türkiye ile Libya arasında imzalanan deniz yetki alanları anlaşması, bölgedeki dengeleri değiştirmişti.

Bu zirve, üç ülkenin hem ekonomik hem de siyasi bağlarını daha da pekiştirmeyi amaçlıyor. Zirvenin ana konuları arasında Libya'da barış ve istikrarın sağlanması, enerji kaynaklarının paylaşımı ve düzensiz göçle mücadele var.

Katil İsrail'in Filistin'de uyguladığı soykırım da ele alınacak önemli meseleler arasında.

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