24 Ocak 2026 tarihinde 38 yaşındaki Çin vatandaşı Yong Wang'ın avukatı tarafından Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulunuldu. Yapılan çalışmalar kapsamında Wang'ın kullandığı aracın GPS sinyalleri incelendi.

Aracın en son İstanbul'un Arnavutköy ilçesi Baklalı Mahallesi'nde bulunan bir tarlada görüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler bölgede arama çalışması başlattı. Polis ekipleri, tarlada yapılan detaylı incelemede Yong Wang'ın cesedini, el, ayak ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde toprağa gömülü halde buldu.

GASP AMACIYLA ÖLDÜRÜLDÜĞÜ DEĞERLENDİRİLDİ

Yürütülen soruşturmada iş adamıın parasını gasp etmek amacıyla öldürüldüğü değerlendirildi. Olayla ilgili Gaziosmanpaşa Nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla geniş çaplı tahkikat başlatıldı. Soruşturma kapsamında şüpheli olarak belirlenen 1'i kadın 9'u erkek toplam 10 kişi hakkında Interpol üzerinden yakalama kararı çıkarıldığı, şüphelilerin Çin'de yakalandığı öğrenildi.

OLAY YERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Öte yandan, iş adamının bulunduğu arazi drone ile havadan görüntülendi. Görüntülerde tarla ortasındaki kazı izleri ve olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmalar yer aldı. İnterpolun ilgilendiği dosya kapsamında olayın faili olduğu tespit edilen 9'u erkek 1'i kadın olmak üzere toplamda 10 kişi Çin Hükümeti tarafından yakalandı.