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  • İstanbul'da akılalmaz kaza: Yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsteki yolcunun yaralanmasına neden oldu
Güncel

İstanbul'da akılalmaz kaza: Yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsteki yolcunun yaralanmasına neden oldu

Esenyurt Saadetdere'de seyir halindeki metrobüs rögar kapağının üstünden geçerken kapak yerinden fırladı. Metrobüs kapısına çarpan kapak camı kırıp kapıyı açarken seyir halindeki araçtan kapıya yaslanan yolcu yola düştü. Hafif yaralanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı.

IHA3 Aralık 2024 Salı 16:21 - Güncelleme:
İstanbul'da akılalmaz kaza: Yerinden fırlayan rögar kapağı metrobüsteki yolcunun yaralanmasına neden oldu
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Olay, saat 15.00 sıraların Saadetdere mevkinden Beylikdüzü istikametine giden metrobüste yaşandı. Edinilen bilgilere göre metrobüsün üzerinden geçtiği rögar kapağı yerinden fırladı. Fırlayan kapak metrobüs kapı camını kırıp kapıya zarar verdi.

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Araç içinde kapıya yaslanan bir yolcu kapının açılmasıyla yola düştü. Yaralanan yolcu için olay yerine ambulans çağrıldı. Hastaneye kaldırılan yolcunun hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

METROBÜS SEFERLERİNDE AKSAMA YAŞANDI

Sürücü ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay yerine gelen yol ekipleri ise yerinden çıkan rögar kapağı etrafında tedbir aldı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ederken metrobüs yolunda duraksama yaşandı.

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