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İstanbul'da akılalmaz olay: Cami imamını okla vurdu

Bağcılar'da bir şahıs, tartıştığı cami imamını okla vurdu. Omzuna saplanan okla yaralanan imam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

IHA24 Temmuz 2024 Çarşamba 15:47 - Güncelleme:
İstanbul'da akılalmaz olay: Cami imamını okla vurdu
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Edinilen bilgilere göre olay, Bağcılar Necattin Camii'nde yaşandı. Camide imamla tartışan bir kişi, kısa süre sonra elinde okla geri geldi. Cami imamını okla vuran şahıs, çevredekiler tarafından yaka paça etkisiz hale getirildi. Omzundan okla yaralanan imama müdahale etmeye çalışan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı imamı omzundaki okla birlikte Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İmamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Zanlı ise olay yerindeki esnaf tarafından yakalanarak bir depoya kapatıldı. Olay yerine gelen polis, saldırgan şahsı gözaltına aldı.

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