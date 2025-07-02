İstanbul'da akılalmaz olay! Deprem esnasındaki rahatlığı 'pes' dedirtti

Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yakalan bir vatandaş, elindeki kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. O kentlerden biri de İstanbul oldu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Eyüpsultan'da bir vatandaş, deprem esnasında dışarıya çıkarken elinde bulunan kahve bardağını bırakmadı.

Vatandaş elinde kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalışırken, ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.