İSTANBUL 26°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2025 Çarşamba / 7 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,7933
  • EURO
    47,0039
  • ALTIN
    4278.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da akılalmaz olay! Deprem esnasındaki rahatlığı 'pes' dedirtti
Güncel

İstanbul'da akılalmaz olay! Deprem esnasındaki rahatlığı 'pes' dedirtti

Bursa'daki 4.3 büyüklüğündeki deprem anında İstanbul Eyüpsultan'da bir vatandaş, elindeki kahve bardağıyla asansöre binip panikle kaçmaya çalıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA2 Temmuz 2025 Çarşamba 15:27 - Güncelleme:
İstanbul'da akılalmaz olay! Deprem esnasındaki rahatlığı 'pes' dedirtti
ABONE OL

Bursa'da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depreme İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde yakalan bir vatandaş, elindeki kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalıştı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde dün yaşanan depremlerin ardından bugün de 4.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerde de hissedildi. O kentlerden biri de İstanbul oldu.

İstanbul'un bazı ilçelerinde hissedilen sarsıntı paniğe neden oldu. Eyüpsultan'da bir vatandaş, deprem esnasında dışarıya çıkarken elinde bulunan kahve bardağını bırakmadı.

Vatandaş elinde kahve bardağıyla asansöre binerek kaçmaya çalışırken, ilginç anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

  • deprem panik asansör
  • İstanbul Eyüpsultan
  • deprem panik
  • güvenlik kamera

ÖNERİLEN VİDEO

Arnavutköy'de sokak ortasında magandalık: Genç çocuğu sopalarla dövdüler! İşte o dehşet anları...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.