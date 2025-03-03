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Güncel

İstanbul'da akşam trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş gününde akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 18:27 - Güncelleme:
İstanbul'da akşam trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e çıktı
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Mesaisini tamamlayan İstanbulların iftara yetişebilmek için yola koyulmalarının da etkisiyle mega kentte trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İftar saatinin yaklaşmasıyla, D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktalarında, ana arter ve caddelerde trafik yoğunluğu artarken, toplu ulaşımda özellikle aktarma istasyonlarında yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar-Küçükçekmece ve Okmeydanı-Çağlayan, TEM Otoyolu'nda ise Seyrantepe-Gaziosmanpaşa arasında araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Hasdal kavşağında başlayan trafik, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışına kadar etkili olurken, Anadolu-Avrupa yönünde de Levent sapağından Hasdal kavşağına kadar yoğunluk yaşanıyor.

Avrupa ve Anadolu yakalarını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinden Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametinde ise Ümraniye'den başlıyor.

ÇİFT YÖNLÜ YOĞUNLUK YAŞANIYOR

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ile Kartal, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe arasında çift yönlü yoğunluk gözleniyor.

Anadolu Otoyolu'nda Ümraniye'den Ataşehir'e kadar, Şile Otoyolu'nda da Altunizade'den Ümraniye'ye kadar trafik ağır ilerliyor.

Haftanın ilk iş gününde iftara yetişmek isteyen yolcular, bazı metrobüs, otobüs ve tramvay aktarma istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

Altunizade, Uzunçayır ve Cevizliğbağ'daki metro ve metrobüs duraklarında bekleyenler, uzun kuyruklar nedeniyle araçlara binmekte zorluk çekti.

Trafik haritası verilerine göre trafik yoğunluğu kent genelinde yüzde 80 ölçülürken, Avrupa Yakası'nda yüzde 81, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 78'e kadar yükseldi.

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