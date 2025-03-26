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  • İstanbul'da akşam trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi
Güncel

İstanbul'da akşam trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi

İstanbul'da, haftanın üçüncü iş gününde iftar saatinin de yaklaşmasıyla trafikte yoğunluk yaşanıyor.

AA26 Mart 2025 Çarşamba 19:07 - Güncelleme:
İstanbul'da akşam trafiği! Yoğunluk yüzde 80'e kadar yükseldi
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Kentin her iki yakasında D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nun bazı noktaları ile ana arter ve caddelerde araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Edirne istikametinde Zincirlikuyu'dan Beylikdüzü'ne kadar devam eden yoğunluk nedeniyle trafik akışı bazı bölgelerde adeta durma noktasına geldi.

Ankara istikametinde ise Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor.

TEM Otoyolu'nda ise Hasdal, Kemerburgaz ayrımı ile Maslak'ta araçlar güçlükle ilerliyor, aynı zamanda Üsküdar ve Sancaktepe arasında iki yönlü trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TEM Otoyolu Ankara istikametinde Acıbadem ile Sancaktepe arasında, Edirne yönünde ise Kurtköy ile Ataşehir gişeleri arasında trafik yoğunluğu gözleniyor.

Anadolu Yakası'nda, TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde özellikle Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde trafik akışı aksıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikametinde Göztepe'den başlayan trafik Kartal'a kadar devam ediyor.

ARAÇLAR İLERLEMEKTE GÜÇLÜK ÇEKİYOR

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün her iki yönünde de araçlar ağır ilerliyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yoğunluk, Fikirtepe'ye, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'e kadar uzuyor.

Edirne istikametinde ise Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Bostancı ve Kozyatağı'nda araçlar ağır ilerliyor.

Kentteki bazı metrobüs, otobüs ve tramvay durakları ile aktarma noktalarında da yoğunluk görülüyor.

Trafik haritası verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu akşam saatlerinde yüzde 80'e kadar yükseldi.

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