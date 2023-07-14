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Güncel

İstanbul'da alarm verildi! Hava sıcaklığı zirveye ulaşacak

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkmasıyla birlikte İstanbul'a 'Hava sıcaklığı zirveye ulaşacak' uyarısı yapıldı.

14 Temmuz 2023 Cuma 07:29 - Güncelleme:
İstanbul'da alarm verildi! Hava sıcaklığı zirveye ulaşacak
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yüksek sıcaklık uyarısı yapıldı.

AKOM'un yazılı olarak yaptığı açıklamada hava sıcaklığının batı bölgelerde mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredeceği belirtildi. Vatandaşların 10.00 - 16.00 saatleri arasında güneşin altında zaman geçirmemeleri ve bol sıvı tüketmeleri gerektiği uyarısı yapıldı.

'DIŞARI ÇIKMAYIN'

Açıklamada, "Bugün öğle saatleri itibarıyla İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgeleri Orta Akdeniz üzerinden Afrika kökenli yeni ve sıcak hava dalgası altına giriyor. Aynı anda etkili olan iki ayrı sistemin çöl sıcaklarını batı kesimlere taşımasıyla 2 gün boyunca sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8°C üzerine yükseleceği, bölgesel olarak yeni sıcaklık rekorlarının ölçülebileceği tahmin ediliyor. Artan sıcaklıklar ve düşük seyreden nem oranlarının, çalı ve orman yangını riskini de yükselttiğini dikkate alan İBB Ekipleri, 2 gün boyunca nöbet sistemiyle teyakkuzda olacak " denildi.

Açıklamada ayrıca, "14 Temmuz Cuma günü etkili olması beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle yaşanabilecek güneş çarpması, orman yangınları gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı. Aşırı sıcakların etkili olduğu öğle saatlerinde başta yaşlılar, hamileler, çocuklar, astım ve kalp yetmezliği gibi rahatsızlığı bulunan vatandaşların güneşli ortamda bulunmamaları sağlıkları açısından çok önem taşıyor." ifadelerine de yer verildi.

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