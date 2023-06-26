İstanbul'da alışılmadık görüntü! Yüzde 9 olarak ölçüldü

Megakent İstanbul'da haftanın ilk günü sabah saatlerinde alışılmışın dışında yollar adeta boş kaldı. Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için vatandaşların İstanbul'dan ayrılmasıyla yollarda araç trafiğinin olmadığı görüldü. Trafikte araç sayısının hayli az olduğu gözlendiği görüntülerde metrobüs duraklarının da boş olduğu görüldü.

E5 Karayolu üzerine Edirne ve Ankara istikametinde araçların az olduğu gözlenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilene göre saat 09:30 itibariyle trafik yüzde 9 olarak ölçüldü.

"BAYRAM SONRASI YİNE AYNI YOĞUNLUK DEVAM EDER"

Bayram sonrası trafik yoğunluğunun eskiye döneceğini belirten Cengiz Metin, "Bu boşluk birkaç günlük. Bayram sonrası yine aynı yoğunluk devam eder. Metrobüsle geldiğim için toplamda 20 dakikaya buradayım. Normalde 15 dakikada metrobüse zor geliyorum. Şu anda bomboş şu anda daha iyi" ifadelerini kullandı.

"Böyle çok rahat, taksi de bol"

Trafiğin böyle çok rahat olduğunu ve daha kolay taksi bulabildiğini aktaran Ahmet Yavuz, "Şu andan itibaren İstanbul trafiğinde kimse kalmadı. Böyle çok rahat, taksi de bol. Gideceğin yere anında gidiyorsun. Keşke her zaman böyle olabilse. Bir de millet para yok, para yok diyor, İstanbul'da kimse kalmadı" dedi.

"TRAFİKTE ÇOK RAHAT HAREKET EDİYORUZ"

Normal zamana göre trafikte çok rahat hareket ettiklerini dile getiren Taksi şoförü Azmi Coşkun, "İstanbul trafiği şu anda iyi. Keşke hep böyle olsa. İstanbul boşaldı. Trafikte çok rahat hareket ediyoruz. Gideceğimiz yere daha çabuk gidiyoruz" diye konuştu.