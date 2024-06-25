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Güncel

İstanbul'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Büyükçekmece'de ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si sağlık çalışanı 4 kişi yaralandı.

AA25 Haziran 2024 Salı 12:44 - Güncelleme:
İstanbul'da ambulans ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
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Pınartepe Mahallesi Atatürk Caddesi'nde seyir halindeki 34 DOV 120 plakalı ambulans, O.A. idaresindeki 34 DTF 872 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü O.A. araç içinde sıkışırken, yanındaki A.S. ile ambulansta bulunan sağlık görevlileri A.A. ve Ş.K. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otomobil sürücüsü O.A. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Yaralı 4 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle caddede yoğunlaşan trafik akışı, araçların kaldırılması sonrası normale döndü.

Bu arada ambulansla otomobilin çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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