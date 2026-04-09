9 Nisan 2026 Perşembe / 22 Sevval 1447
İstanbul'da annesi ve kardeşini öldürmüştü! Katilden soğuk kanlı itiraf

İstanbul Çekmeköy'de annesi ve kardeşini öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli, cinayeti önceden planladığını itiraf etti.

İHA9 Nisan 2026 Perşembe 13:19 - Güncelleme:
Çekmeköy ilçesinde meydana gelen olayda 35 yaşındaki S.H., annesi Medine H. (61) ve abisi Ekrem H.'yi (41) öldürmüş, yaşanan aile katliamında diğer kardeşi K.H.'yi ağır yaralayan şüpheli polise teslim olmuştu. Katil zanlısı S.H.'nin savcılık ifadesi ortaya çıktı.

"DAHA ÖNCEDEN PLANLAMIŞTIM"

Savcılıkta verdiği ifadesinde şüpheli S.H., "Ben olayı zaten daha önceden planlamıştım. Olay akşamı annem ve kardeşlerimle aramda herhangi bir tartışma ya da kavga olmadı. Ben olay sırasında koltukta oturuyordum onlar ayaktaydı. Önce büyük abim Ekrem'e ateş ettim. Daha sonra Kenan'a ateş ettim. Ondan sonra anneme ateş ettim. Daha sonra rastgele ateş etmeye devam ettim. Ardından 155'i aradım. Onlar 112'yi bağladılar. Polisler gelince olanları anlattım ve teslim oldum. Şu anda yaptığımdan pişmanım. Annemin ve Ekrem'in vefat ettiğini, Kenan'ın ağır yaralı olduğunu bana emniyette söylediler. Olayda kullandığım silahın bulundurma ruhsatı var" dedi.

  • İstanbul Çekmeköy
  • Cinayet
  • Zanlı İfadeleri

